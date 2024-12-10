Во Владивостоке 15-летняя девочка пострадала от упавшего утеплителя с крыши

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Во Владивостоке произошел инцидент, в результате которого 15-летняя девочка получила тяжелые травмы. Об этом информирует Telegram-канал « 112».
Рабочие, выполняющие капитальный ремонт многоквартирного дома, поднимали рулон утеплителя на крышу. Он упал на подростка, находившуюся на огражденной лентами территории. Пострадавшая была немедленно госпитализирована, сейчас она находится под наблюдением врачей.
Прокуратура начала проверку по факту произошедшего, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента и установить возможные нарушения со стороны рабочих.
Ранее сообщалось, что в Железногорске Красноярского края 39-летний житель был приговорен к трем годам колонии общего режима за уничтожение агитационных плакатов, призывающих к службе в армии.
До этого на Коптевском рынке в Москве разразился масштабный пожар, охвативший два торговых павильона. По данным МЧС РФ, площадь возгорания возросла до 300 квадратных метров.
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Прокуратура начала проверку по факту произошедшего, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента и установить возможные нарушения со стороны рабочих.
Ранее сообщалось, что в Железногорске Красноярского края 39-летний житель был приговорен к трем годам колонии общего режима за уничтожение агитационных плакатов, призывающих к службе в армии.
До этого на Коптевском рынке в Москве разразился масштабный пожар, охвативший два торговых павильона. По данным МЧС РФ, площадь возгорания возросла до 300 квадратных метров.
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Дарья Осипова