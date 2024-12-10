Пламя охватило Коптевский рынок в Москве: площадь пожара стремительно растет

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На Коптевском рынке в Москве разразился масштабный пожар, охвативший два торговых павильона. По данным МЧС РФ, площадь возгорания возросла до 300 квадратных метров. Об этом информирует РИА Новости.
Изначально сообщалось о пожаре на площади 40 квадратных метров, однако ситуация быстро ухудшилась. Спасательные службы работают на месте происшествия, предпринимая все необходимые меры для локализации огня и предотвращения его дальнейшего распространения. Подробности инцидента и причины возникновения пожара пока остаются неизвестными.
Ранее сообщалось о крупном пожаре в производственном здании на улице Буракова. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности в связи с большой площадью возгорания и густым черным дымом, поднимающимся из здания.
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На Коптевском рынке в Москве вспыхнули торговые павильоны
Ранее сообщалось о крупном пожаре в производственном здании на улице Буракова. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности в связи с большой площадью возгорания и густым черным дымом, поднимающимся из здания.
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Дарья Осипова