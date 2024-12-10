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Пламя охватило Коптевский рынок в Москве: площадь пожара стремительно растет

Площадь пожара на Коптевском рынке в Москве выросла до 300 квадратов
Фото: iStock/abadonian

Фото: iStock/abadonian

На Коптевском рынке в Москве разразился масштабный пожар, охвативший два торговых павильона. По данным МЧС РФ, площадь возгорания возросла до 300 квадратных метров. Об этом информирует РИА Новости.
Изначально сообщалось о пожаре на площади 40 квадратных метров, однако ситуация быстро ухудшилась. Спасательные службы работают на месте происшествия, предпринимая все необходимые меры для локализации огня и предотвращения его дальнейшего распространения. Подробности инцидента и причины возникновения пожара пока остаются неизвестными.

На Коптевском рынке в Москве вспыхнули торговые павильоны
На Коптевском рынке в Москве вспыхнули торговые павильоны
Ранее сообщалось о крупном пожаре в производственном здании на улице Буракова. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности в связи с большой площадью возгорания и густым черным дымом, поднимающимся из здания.

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#пожар
#происшествия
Три года за плакаты: житель Красноярского края осужден за уничтожение агитации военных
Житель Красноярского края получил срок за уничтожение агитационных плакатов
10 декабря 2024, 09:43

Фото: iStock/greenleaf123

В Железногорске Красноярского края 39-летний житель был приговорен к трем годам колонии общего режима за уничтожение агитационных плакатов, призывающих к службе в армии. Об этом проинформировал региональный главк СК РФ.
Инцидент произошел в июне, когда мужчина разорвал 13 плакатов с изображением армейской символики, государственного флага России и георгиевской ленты в общественных местах города.

Следственный комитет сообщил, что действия фигуранта нанесли ущерб местной администрации на сумму около 30 000 рублей. Суд признал его виновным в публичной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, основываясь на собранных доказательствах.

Ранее сообщалось, что жителя Омска задержали за комментарий в Telegram. В июне 2023 года мужчина оставил оправдательные комментарии по поводу деятельности террористических организаций под публикацией, где была размещена видеозапись допроса российского военного, проведенного участниками украинского военизированного объединения.

До этого режиссёра Ивана Вырыпаева повторно признали виновным по делу о фейках о ВС РФ. Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.

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#вс рф
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На Коптевском рынке в Москве вспыхнули торговые павильоны
Два павильона загорелись на Коптевском рынке в Москве
10 декабря 2024, 08:07

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Два павильона полыхают на Коптевском рынке в Москве. Об этом говорится в сообщении МЧС России в Telegram-канале.
По данным ведомства, площадь возгорания составляет 40 «квадратов». Информации о пострадавших в настоящий момент не поступало, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Как пишет Telegram-канал SHOT, в помещении могут находиться люди. Уточняется, что пламя крайне быстро распространяется по соседним постройкам. На месте работают экстренные службы.

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#пожар
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#люди
#мчс
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В Дамаске прогремели мощные взрывы в НИИ в районе Барзе
10 декабря 2024, 07:23

Фото: iStock/Zhora Kochegarov

В столице Сирии, Дамаске, произошла серия мощных взрывов на территории НИИ в районе Барзе. Об этом информирует РИА Новости.
Один из местных жителей рассказал, что от взрывов его дом трясло, как от землетрясения. На данный момент информация о возможных жертвах отсутствует.

«Серия взрывов произошла в НИИ. Вероятно, были нанесены удары. От взрывов наш дом трясло, как от землетрясение», — поделился собеседник агентства.

В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

Ранее стало известно, что страны Запада и государства Аравийского полуострова опасаются, что свержение президента Сирии Башара Асада может привести к созданию в стране жесткого исламистского правительства.

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#контроль
#сирия
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В Амурской области рейсовый автобус с отказавшими тормозами врезался в дерево — видео
10 декабря 2024, 07:09

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В селе Чигири Амурской области рейсовый автобус маршрута №106, у которого отказали тормоза, врезался в дерево. В сети уже появилось видео происшествия прямо из салона автобуса.
По данным пресс-службы прокуратуры Благовещенского района, авария произошла на пересечении улиц Центральной и Светлой. В результате инцидента водитель получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, автобус, потеряв управление, сначала протаранил легковую машину, затем снес светофор и дорожный знак. В результате произошло столкновение с деревом.

Один из пассажиров снял происходящее на видео: водитель пытался справиться с гололедом, предупреждая пассажиров держаться.



Прокуратура Благовещенского района уже начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и услуг пассажирских перевозок.

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​Верховный суд вернул без рассмотрения жалобу на приговор маньяку из Златоуста
Верховный суд РФ отклонил жалобу убийцы Мозглякова на пожизненный срок
10 декабря 2024, 06:47

Фото: iStock/redstallion

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Николая Мозглякова, осужденного на пожизненный срок за убийство двух школьниц в Златоусте Челябинской области.
Жалоба была возвращена заявителю на основании статьи 401.17 УПК РФ, которая запрещает повторное внесение кассационных жалоб, если они уже были рассмотрены или отклонены.

Из материалов суда, которые оказались в распоряжении РИА Новости, следует, что Мозгляков подавал кассационные жалобы пять раз в течение года.

Мозгляков был приговорен Челябинским областным судом в 2008 году к пожизненному заключению. Тела двух семиклассниц с признаками удушения и множественными колото-резаными ранениями были найдены 2 апреля 2008 года в лесу у кладбища Златоуста.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым.

Ему вменяли несколько преступлений, включая изнасилование, насильственные действия сексуального характера в отношении лиц младше 14 лет, а также убийство с целью сокрытия других преступлений.

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Крокодил растерзал женщину и утащил в реку на глазах у коллеги

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#суд
#убийство
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#кладбища
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#рф
#тела
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Суд РФ оставил приговор экс-дипломата США за контрабанду наркотиков без изменений
10 декабря 2024, 06:35

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля, осужденного на 14 лет по делу о контрабанде наркотиков.
«Суд отказал Марку Фогелю в передаче его жалобы на рассмотрение», — сказали ТАСС в пресс-службе.
Бывший сотрудник посольства США и преподаватель англо-американской школы в Москве был задержан в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево. Причиной остановки стал положительный сигнал служебных собак на его багаж.

В ходе досмотра у Фогеля обнаружили марихуану, спрятанную в упаковках от контактных линз, и гашишное масло в картриджах для электронных сигарет. Наркотики были тщательно замаскированы и находились среди личных вещей.

По версии следствия, Фогель мог использовать свой дипломатический статус, который он потерял в мае 2021 года, для организации канала поставок запрещенных веществ.

Суд счел приговор обоснованным и оставил решение без изменений.

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#шереметьево
#суд
#приговор
#сша
#наркотики
#багаж
#москва
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Крокодил растерзал женщину и утащил в реку на глазах у коллеги
В Индонезии нашли останки работницы плантации в челюстях крокодила
10 декабря 2024, 05:30

Фото: iStock/Outback to Coast

На острове Калимантан в Индонезии 44-летняя работница пальмовой плантации погибла в результате нападения крокодила.
Трагедия произошла, когда женщина трудилась возле реки, передает Samaa TV.

Хищник внезапно напал, схватил женщину за ногу и утащил в ров с водой. Коллега стала свидетелем нападения, но не смогла спасти пострадавшую и вызвала полицию.

Спасатели нашли останки жертвы спустя полтора часа. Часть тела женщины все еще находилась в пасти крокодила, который, заметив приближающихся людей, сбросил их в воду.

Местные власти проводят проверку инцидента.

Ранее 9 декабря «Радио 1» передавало, что медведь задрал замдиректора компании «СиГМА» Шалдыбина на Камчатке.

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#спасатели
#трагедия
#реки
#тела
#жертвы
#смерть
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Учительница из христианской школы совратила 16-летнюю школьницу
В Мичигане замужняя учительница школы «Жизнь во Христе» совратила школьницу 16 лет
10 декабря 2024, 02:36

Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo

В США, штат Мичиган, суд признал виновной 39-летнюю Ташу Фернет, учительницу и тренера христианской школы «Жизнь во Христе», в преступлениях против половой неприкосновенности 16-летней девушки.
Инцидент произошел в 2022 году, когда Фернет, замужняя мать нескольких детей, начала поддерживать интимные отношения с ученицей.

Как сообщает The Argus Press, о произошедшем стало известно в мае 2023 года. Муж учительницы обнаружил в ее телефоне переписку с жертвой, включавшую обнаженные фотографии и признания в любви.

Мужчина быстро вышел на контакт с родителями ученицы. Те, в свою очередь, обратились в полицию. Возраст согласия в Мичигане составляет 16 лет, но законодательство запрещает преподавателям вступать в отношения с учениками младше 17 лет.

Фернет признала свою вину, но заявила, что инициатором связи стала школьница. Она якобы угрожала причинить себе вред, если учительница прекратит их встречи.

Прокуратура отметила, что педагог вместо помощи подростку удовлетворяла ее требования. Суд вынесет приговор в ближайшее время.

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#суд
#приговор
#сша
#педагог
#прокуратура
#вред
#отношения
#школьница
#христиане
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«Зарубили топором»: в Башкирии работники спрятали тела убитой семейной пары в мешки
В Башкирии арестовали рабочих, которые ружьем и топором расправились с семьей фермера
10 декабря 2024, 01:21

Фото: iStock/Grape_vein

В Башкирии арестовали двух рабочих, обвиняемых в убийстве 59-летнего фермера Олега Полетавкина и его супруги. Преступление произошло в селе Ишля, где подозреваемые трудились на ферме.
Двое рабочих, планировавших ограбление дома предпринимателя, превратили его в кровавую расправу, передает «РЕН ТВ». Подозреваемые дождались отъезда хозяина, проникли в дом и напали на его жену. Зарубили ее топором. Затем, похитив ружье и драгоценности из сейфа, они столкнулись с вернувшимся фермером и застрелили его в упор.

Попытка скрыться на внедорожнике жертвы провалилась: тела супругов нашли неподалеку от фермы в мешках.

Местные жители были в шоке от произошедшего. Одни описывают погибших как отзывчивую и добрую семью, другие упоминают о конфликтах фермера с рабочими.

Подозреваемые, как выяснилось, часто выпивали и вели замкнутый образ жизни. Их наняли на работу около года назад. Следствие продолжает выяснять мотивы преступления.

Помимо обвинений в двойном убийстве, фигурантам грозит ответственность за разбой и хищение оружия. Суд арестовал подозреваемых, их ждет до 20 лет лишения свободы.

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#суд
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