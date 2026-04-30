19-летняя бандитка устроила расправу над уснувшеим у ее дома мужчиной

30 апреля 2026, 11:45

В США 19-летняя бандитка приказала убить спящего у ее дома мужчину

В США вынесли приговор 23-летней Кайле Альваренге, которая в 2022 году организовала жестокое убийство мужчины, припарковавшегося у ее дома. Как сообщает New York Post, инцидент произошел в марте, когда 29-летний Линвер Ортис Понсе уснул в машине на общественной улице рядом с жильем тогда еще 19-летней девушки, являвшейся лидером местной уличной банды.





Альваренга потребовала, чтобы Понсе уехал, но тот отказался, указав, что находится на общественной территории. Тогда главарь группировки вызвала подельников — 28-летнего Кристофера Пердомо и пятерых несовершеннолетних. Те избили мужчину и угнали его автомобиль. Понсе попытался добежать до ближайшей заправки, чтобы вызвать полицию, однако Альваренга приказала расправиться с ним, что и сделали бандиты. После этого машину бросили в лесу, а деньги из кошелька жертвы поделили между собой.



28 апреля суд приговорил Альваренгу как организатора преступления к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. На слушаниях девушка не выразила раскаяния и не принесла извинений семье погибшего.



Пердомо задержали в 2024 году. Его суд назначили на 11 мая. Он заключил сделку со следствием, и обвинение запросит для него 20 лет тюрьмы. Пятеро других участников расправы, на момент преступления бывшие несовершеннолетними, уже полностью признали свою вину.



