В пах, живот и грудь: бык убил тореадора

29 апреля 2026, 17:05

El Pais: бык убил тореадора в Испании

Фото: istockphoto/alberto clemares expósito

На фестивале корриды в испанском городе Сан-Маркос тореадор Сантьяго Барреро Сан-Роман получил смертельные ранения в результате нападения быка.





Как сообщает El Pais, животное загнало 33-летнего матадора в угол и нанесло ему несколько ударов рогами. Рог быка вонзился в пах, живот и грудную клетку Сан-Романа.



Пострадавшего немедленно доставили в медицинский пункт, однако из-за тяжести травм потребовалась срочная госпитализация. В больнице врачам не удалось спасти жизнь тореадору.



Сантьяго Барреро Сан-Роман вместе с супругой Ванессой владел фермой Toros de San Roman. Он также был известен как внук известного заводчика быков Антонио Сан-Романа.



