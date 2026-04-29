Связали цепями, избили и сбросили с моста: девушку, выдавшую преступника, едва не убили из мести
В Саратовской области осудили двух женщин, которые едва не убили девушку, помогавшую полиции найти разыскиваемого преступника — ее бывшего сожителя и отца ребенка. Об этом сообщает KP.RU ср ссылкой на СУ СК по региону.
Мужчина получил год колонии за кражу, но не явился в колонию-поселение, скрываясь у друзей вместе с сыном. Мать хотела забрать мальчика и сообщила силовикам местонахождение экс-возлюбленного.
После его задержания, вечером 30 сентября 2025 года, Вероника с ребенком отправилась домой. Она попросила сестру вызвать такси, но в машину так и не села. Две подруги беглеца и их знакомый напали на девушку.
На глазах у мальчика они отрезали ей волосы, силой вернули в дом, заперли в погребе и избили, а также пытались изнасиловать. Затем садисты вывезли жертву к озеру, связали цепями и сбросили с моста. Девушка выбралась на берег, но ее снова вернули в подвал. Утром ее нашел и освободил друг сестры.
Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, переломы ребер, ножевое ранение, множественные ушибы и психическое расстройство.
Женщин, напавших на Веронику, признали виновными в покушении на убийство и приговорили к девяти годам колонии строгого режима и году ограничения свободы. Дело их сообщника выделили в отдельное производство.
Читайте также: