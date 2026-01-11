Достижения.рф

19-летняя девушка умерла из-за противозачаточных таблеток

Фото: iStock/fizkes

Студентка умерла от тромба в мозге после трехлетнего приема противозачаточных таблеток. Об этом сообщает издание The Mirror.



Врачи выяснили, что оральные контрацептивы могли спровоцировать образование сгустка крови. 19-летняя Айн Роуз Херст проснулась от сильной головной боли, приняв ее за похмелье. Мать дала дочери парацетамол, но ее состояние резко ухудшилось.

В процессе вызова скорой помощи девушка потеряла сознание. Уже в больнице у нее диагностировали тромбоз венозных синусов головного мозга. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее девушку удалось.

После трагедии родители погибшей создали фонд, носящий ее имя. Он информирует людей о потенциальных рисках использования гормональных контрацептивов.

Лидия Пономарева

