19-летняя девушка умерла из-за противозачаточных таблеток
Студентка умерла от тромба в мозге после трехлетнего приема противозачаточных таблеток. Об этом сообщает издание The Mirror.
Врачи выяснили, что оральные контрацептивы могли спровоцировать образование сгустка крови. 19-летняя Айн Роуз Херст проснулась от сильной головной боли, приняв ее за похмелье. Мать дала дочери парацетамол, но ее состояние резко ухудшилось.
В процессе вызова скорой помощи девушка потеряла сознание. Уже в больнице у нее диагностировали тромбоз венозных синусов головного мозга. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее девушку удалось.
После трагедии родители погибшей создали фонд, носящий ее имя. Он информирует людей о потенциальных рисках использования гормональных контрацептивов.
