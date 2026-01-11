Достижения.рф

Россиянин купил печенье с «неприятным сюрпризом»

Казанец купил печенье с насекомым внутри
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Житель Казани обнаружил насекомое внутри печенья, купленного в магазине «Спар». Об этом сообщил телеграм-канал Ni Mash.



Мужчина хотел съесть ореховое лакомство, произведенное в Нижнем Новгороде по фирменному рецепту. Однако из упаковки на него уставился незваный гость.

Покупатель обратился с жалобой в Роспотребнадзор, и тот вынес предостережение. После этого в магазине и на производстве провели дезинсекцию.

Ранее нижегородцы уже жаловались на качество продуктов в этой сети. Некоторые из них указывали на наличие подгнивших овощей и фруктов на витринах.

Лидия Пономарева

