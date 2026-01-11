Россиянин купил печенье с «неприятным сюрпризом»
Казанец купил печенье с насекомым внутри
Житель Казани обнаружил насекомое внутри печенья, купленного в магазине «Спар». Об этом сообщил телеграм-канал Ni Mash.
Мужчина хотел съесть ореховое лакомство, произведенное в Нижнем Новгороде по фирменному рецепту. Однако из упаковки на него уставился незваный гость.
Покупатель обратился с жалобой в Роспотребнадзор, и тот вынес предостережение. После этого в магазине и на производстве провели дезинсекцию.
Ранее нижегородцы уже жаловались на качество продуктов в этой сети. Некоторые из них указывали на наличие подгнивших овощей и фруктов на витринах.
