Достижения.рф

На озере Байкал спасли 70-летнего дайвера

Кадр из видео пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области

В Иркутской области на озере Байкал спасли пожилого дайвера. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.



По данным ведомства, все произошло в районе поселка Листвянка. Сильными порывами ветра 70-летнего местного жителя отнесло от берега, после чего очевидцы вызвали спасателей.

На место прибыли шесть сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда. Двое из них в защитных костюмах доплыли до пострадавшего. Затем их всех с помощью веревки подтянули к суше и помогли выбраться из воды.

Состояние пенсионера в тексте не уточняется. Другие подробности также не приводятся.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0