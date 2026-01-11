На озере Байкал спасли 70-летнего дайвера
В Иркутской области на озере Байкал спасли пожилого дайвера. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, все произошло в районе поселка Листвянка. Сильными порывами ветра 70-летнего местного жителя отнесло от берега, после чего очевидцы вызвали спасателей.
На место прибыли шесть сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда. Двое из них в защитных костюмах доплыли до пострадавшего. Затем их всех с помощью веревки подтянули к суше и помогли выбраться из воды.
Состояние пенсионера в тексте не уточняется. Другие подробности также не приводятся.
