Мужчину жестоко избили при его детях в российском городе

«МК»: Мужчину жестоко избили при его детях в Тюмени
Фото: istockphoto/Dzurag

В Тюмени во дворе на улице Федюнинского на детской площадке произошёл жестокий инцидент. Как пишет «МК», мужчина получил тяжёлые травмы, его госпитализировали.



По словам пострадавшего Дмитрия, всё началось с детской ссоры — он попытался разнять ребят пяти-семи лет после того, как один ребёнок ударил другого. Спустя некоторое время к нему подошёл незнакомый мужчина, назвавшийся братом одного из мальчиков, и без каких-либо объяснений набросился с кулаками.

Нападение произошло на глазах у детей Дмитрия. От ударов он потерял сознание и пришёл в себя уже после того, как нападавший скрылся.

В больнице у Дмитрия диагностировали сотрясение мозга, несколько переломов костей лица, вывих плеча и разрыв связок. Мужчина написал заявление в полицию, сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Никита Кротов

