Мужчину жестоко избили при его детях в российском городе

11 января 2026, 17:59

«МК»: Мужчину жестоко избили при его детях в Тюмени

Фото: istockphoto/Dzurag

В Тюмени во дворе на улице Федюнинского на детской площадке произошёл жестокий инцидент. Как пишет «МК», мужчина получил тяжёлые травмы, его госпитализировали.