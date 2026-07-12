19-летняя россиянка умерла в Египте от внезапного поражения мозга
В Египте во время отдыха внезапно умерла 19-летняя девушка из Белгородской области. Подробности приводит «КП-Белгород».
Россиянка приехала на курорт с семьёй в прошлом месяце. 27 июня, в последний день поездки, на пляже она резко почувствовала себя плохо.
По пути в туалетную комнату туристка потеряла сознание. Врачи больницы Хургады, куда её экстренно доставили, констатировали клиническую смерть, после чего подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Позднее медики выявили у неё тяжёлое поражение мозга из-за кислородного голодания, постреанимационный синдром, аспирационную пневмонию и ряд других осложнений. Родственники пытались собрать деньги на транспортировку девушки на родину специальным рейсом, но 6 июля стало известно, что россиянка скончалась.
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