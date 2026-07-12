19-летняя россиянка умерла в Египте от внезапного поражения мозга

12 июля 2026, 13:19

В Египте от поражения мозга умерла 19-летняя девушка из Белгородской области

Фото: Istock/Narongrit Doungmanee

В Египте во время отдыха внезапно умерла 19-летняя девушка из Белгородской области. Подробности приводит «КП-Белгород».