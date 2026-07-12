21 человек пострадал в аварии с автобусом в Азербайджане
На востоке Азербайджана произошло ДТП с участием междугороднего автобуса, в результате которого пострадал 21 человек. Эту информацию РИА Новости предоставили в Центральной городской больнице города Ширван.
Автобус, который следовал по маршруту Загатала — Баку, опрокинулся на участке трассы Баку — Газах возле села Мугань в Гаджигабульском районе. Медики уточнили, что семерых пострадавших доставили в Гаджигабульскую центральную районную больницу, ещё 14 человек госпитализировали в больницу Ширвана.
Все пассажиры транспортного средства получили травмы разной степени тяжести. В настоящий момент специалисты устанавливают личности пострадавших, а по факту аварии ведётся расследование. Отмечается, что число пострадавших может достигать 30 человек, включая детей.
До этого сообщалось об инциденте в Китае. Там участок дороги обвалился вместе с машинами и людьми.
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