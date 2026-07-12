Москвичка заточила зубы напильником и откусила мужу половой орган
В Москве женщина из ревности откусила мужу половой орган, предварительно заточив зубы напильником. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Поводом послужила переписка супруга с другой женщиной. Вечером после ужина пара уединилась в спальне, где жена неожиданно вцепилась зубами и откусила мужу половой орган.
От болевого шока мужчина потерял сознание. Женщина сама вызвала скорую. Врачи госпитализировали потерпевшего, поместили отсечённый орган в физраствор и успешно пришили его обратно.
Суд приговорил нападавшую к пяти годам колонии-поселения. На допросе она призналась, что заранее подтачивала зубы напильником, чтобы сделать их острее. Лечащий врач пострадавшего отметил, что естественная эрекция за год не восстановилась. Теперь пациенту требуется дорогостоящее фаллопротезирование.
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