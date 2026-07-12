Достижения.рф

Москвичка заточила зубы напильником и откусила мужу половой орган

Фото: Istock/Ruslan Leskov

В Москве женщина из ревности откусила мужу половой орган, предварительно заточив зубы напильником. Подробности приводит Telegram-канал Baza.



Поводом послужила переписка супруга с другой женщиной. Вечером после ужина пара уединилась в спальне, где жена неожиданно вцепилась зубами и откусила мужу половой орган.

От болевого шока мужчина потерял сознание. Женщина сама вызвала скорую. Врачи госпитализировали потерпевшего, поместили отсечённый орган в физраствор и успешно пришили его обратно.

Суд приговорил нападавшую к пяти годам колонии-поселения. На допросе она призналась, что заранее подтачивала зубы напильником, чтобы сделать их острее. Лечащий врач пострадавшего отметил, что естественная эрекция за год не восстановилась. Теперь пациенту требуется дорогостоящее фаллопротезирование.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0