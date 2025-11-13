20-летний россиянин получил срок за госизмену
20-летнего жителя Калужской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима за госизмену и оправдание терроризма. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, парень передавал данные украинской спецслужбе. Также в октябре 2023 года он размещал в Сети материалы, оправдывающие деятельность организаций, запрещенных в России. Соответствующий комментарий юноша оставил на одном из иностранных каналов.
Вскоре его задержали сотрудники областного УФСБ. Осужденный три года не сможет заниматься деятельностью, связанной с распространением информации в интернете и администрированием сайтов.
