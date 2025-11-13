20-летний россиянин получил срок за госизмену

13 ноября 2025, 15:46

В Калужской области парень получил 14 лет колонии за госизмену

Фото: iStock/simpson

20-летнего жителя Калужской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима за госизмену и оправдание терроризма. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.