Достижения.рф

20-летний россиянин получил срок за госизмену

В Калужской области парень получил 14 лет колонии за госизмену
Фото: iStock/simpson

20-летнего жителя Калужской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима за госизмену и оправдание терроризма. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.



По версии следствия, парень передавал данные украинской спецслужбе. Также в октябре 2023 года он размещал в Сети материалы, оправдывающие деятельность организаций, запрещенных в России. Соответствующий комментарий юноша оставил на одном из иностранных каналов.

Вскоре его задержали сотрудники областного УФСБ. Осужденный три года не сможет заниматься деятельностью, связанной с распространением информации в интернете и администрированием сайтов.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0