В Березовском кассирша получила 5 лет колонии за хищение 36 млн рублей
В Березовском городской суд Кемеровской области вынес приговор 42-летней кассирше, которая присвоила более 36 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Женщина работала в одной из коммерческих организаций и совершала кражи с 2021 по 2024 год. Суд назначил наказание в виде пяти лет колонии. Кроме того, осужденной придется вернуть похищенные средства.
Ранее стало известно, что полиция Краснодарского края проводит проверку по публикации о возможном жестоком обращении с животными в Тимашевском районе.
До этого появилась информация, что суд Хабаровска признал местного предпринимателя виновным в легализации 877,9 млн рублей и приговорил его к четырём годам и трём месяцам лишения свободы.
Читайте также: