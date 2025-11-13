Учительница из Приморья избивает учеников и заклеивает рты скотчем
В Артёмовской школе Приморья семиклассники боятся посещать уроки математики из-за поведения учительницы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как оказалось, педагог регулярно угрожает детям, распускает руки, бьёт стульями, а самых непослушных заклеивает рты скотчем.
При этом женщина не стеснялась видеокамер в классе, но записи просочились в сеть. По факту инцидента прокуратура начала проверку, сообщили в родительском комитете.
Ранее стало известно, что в Башкирии преподавательница выбросила телефон студента из окна. Таким образом она пыталась привлечь внимание к уроку.
