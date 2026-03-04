20-летний турист загадочно пропал и погиб на пляже
Турист в Австралии загадочно пропал во время купания на пляже и погиб
Турист таинственно пропал во время вечернего купания на пляже в австралийском Голд-Косте, а на следующий день его нашли мертвым. Об этом пишет SMH.com.au.
По данным издания, во вторник, 3 марта, 20-летний парень пришел к морю и зашел в воду. Свидетели заметили, что он начал барахтаться, после чего исчез из поля зрения.
На поиски привлекли полицейские катера, гидроциклы и авиацию, но из-за наступившей темноты операцию остановили. В среду, 4 марта, спасатели обнаружили тело молодого человека.
Его личность и другие детали не уточняются.
