20-летний турист загадочно пропал и погиб на пляже

04 марта 2026, 21:24

Турист в Австралии загадочно пропал во время купания на пляже и погиб

Фото: istockphoto/Altug Galip

Турист таинственно пропал во время вечернего купания на пляже в австралийском Голд-Косте, а на следующий день его нашли мертвым. Об этом пишет SMH.com.au.