Мужчина сломал пенсионерке руку после одной просьбы

04 марта 2026, 21:17

Мужчина в Тверской области сломал пенсионерке руку после просьбы убрать машину

Фото: istockphoto/OlFedv

В Тверской области полиция задержала 46-летнего предпринимателя, подозреваемого в нападении на 59-летнюю женщину после замечания о неправильной парковке. Об этом сообщили в УМВД по региону.