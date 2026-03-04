Мужчина сломал пенсионерке руку после одной просьбы
В Тверской области полиция задержала 46-летнего предпринимателя, подозреваемого в нападении на 59-летнюю женщину после замечания о неправильной парковке. Об этом сообщили в УМВД по региону.
По данным ведомства, конфликт произошел в деревне Лукино Калининского района. Пенсионерка, выгуливая собаку, заметила автомобиль, оставленный в месте, где должна была работать снегоуборочная техника, и попросила водителя переставить машину.
Как утверждают правоохранители, мужчина в ответ схватил женщину за рукав, потащил к автомобилю и прижал ее дверью, из-за чего она получила перелом предплечья. Пострадавшей предстоит операция и длительная реабилитация.
Подозреваемого доставили в отдел и поместили в изолятор. Возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
