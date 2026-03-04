Взрыв машины на российской парковке попал на видео
В Краснодаре на улице Валерия Гассия произошёл взрыв автомобиля. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал Kub Mash.
На записи видно, как машина горит на парковке, а один из очевидцев пытается сбить пламя огнетушителем. Рядом находятся около десяти человек.
Судя по кадрам, на момент съёмки экстренные службы ещё не прибыли. Причины произошедшего и информация о возможных пострадавших пока не уточняются.
