20-летняя студентка перепутала менингит с простудой и лишилась обеих ног
Британская студентка лишилась обеих ног из-за менингококкового сепсиса, который она приняла за обычную простуду. Об этом информирует издание Mirror.
В сентябре 2024 года Кетия Мопонда поступила в Университет Де Монфор в Лестере. Через восемь дней она начала кашлять и чувствовать сильную сонливость, но связала эти симптомы с вирусной инфекцией.
На следующий день её обнаружили без сознания в комнате общежития, после чего студентку доставили в реанимацию Королевской больницы Лестера, где ей поставили диагноз бактериальный менингит, осложнённый сепсисом.
Концентрация кислорода в её крови упала до 1%, и Кети ввели в кому. Через две недели у неё развилась плотоядная инфекция, что потребовало пересадки кожи. В декабре ей ампутировали все пальцы рук и обе ноги чуть ниже колена из-за некроза тканей. Она провела в медицинских учреждениях пять месяцев.
Сейчас 20-летняя жительница Великобритании использует протезы и занимается реабилитацией. Она уже может передвигаться самостоятельно и планирует вернуться к занятиям бегом и модельной карьере.
Читайте также: