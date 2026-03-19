Полуголый мужчина танцевал тверк на крыше джипа и попал в аварию

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В штате Техас, США, в аварию попал полуголый мужчина, который танцевал на джипе. Об этом информирует WBZ News Radio.



Американцу удалось вернуться в салон авто до столкновения с другой машиной, но он всё равно вылетел на дорогу. Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии.

Также в аварии пострадал ещё один человек, который получил серьёзную травму головы. Полиция установила, что 24-летний Райли Роудс, водитель джипа, находился в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области девушка на иномарке пошла на обгон и погубила троих.

Екатерина Коршунова

