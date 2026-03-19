В Челябинской области два человека погибли при пожаре в летнем кафе «Доски»
В Миассе Челябинской области на озере Тургояк сгорело летнее кафе «Доски», при пожаре погибли два человека. Об этом сообщили на официальном сайте регионального ГУ МЧС.
Сигнал о возгорании поступил в 06:28 по местному времени 19 марта. К моменту прибытия первых пожарных одноэтажное здание кафе уже горело по всей площади. В результате происшествия погибли двое. Для ликвидации пожара привлекались 27 человек и 8 единиц техники, в том числе 19 спасателей и 5 машин от МЧС.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Комсомольске-на-Амуре автомобиль Росгвардии протаранил рейсовый автобус. В результате пострадала одна пассажирка — 45-летняя женщина «разбила голову», но, предварительно, ее жизнь не находится под угрозой.
Также напомним, что в ночь на 19 марта в Севастополе началось несколько пожаров.
