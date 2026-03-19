На горнолыжном курорте в Швейцарии оборвалась кабина канатной дороги
Кабина подъемника рухнула на популярном швейцарском горнолыжном курорте. Об этом информирует издание Blick.
Инцидент произошел в среду, 18 марта, на курорте Энгельберг недалеко от Люцерна. Одна из кабин подъемника сорвалась и, перевернувшись несколько раз, упала вниз по склону горы.
По предварительным данным, один человек получил травмы. Количество лыжников в кабине в момент происшествия уточняется. Спасательные службы курорта ведут поисково-спасательные работы. Власти считают, что причиной аварии стал сильный ветер.
Согласно информации национальной метеорологической службы MeteoSwiss, в регионе скорость ветра достигала 80 км/ч, а на открытых участках — до 130 км/ч.
