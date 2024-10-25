Насилие и беременность: причины исчезновения дагестанской спортсменки Цомартовой, заявления следствия и семьи

Анна Цомартова (Фото: соцсети А. Цомартовой)
С момента таинственного исчезновения студентки Анны Цомартовой после соревнований в Дагестане прошло уже восемь месяцев. За это время появилось множество версий о том, что могло произойти со спортсменкой: несчастный случай, добровольный уход из жизни, похищение, вербовка или побег в ОАЭ. О том, как продвигается дело о загадочном исчезновении студентки расскажет «Радио 1».
Пропавшую дагестанку видели в Дубае
Недавно в метро Дубая была замечена девушка, которая поразительно похожа на Цомартову. Эксперты, изучившие фотографию, подтвердили, что это действительно она. Однако на этом следы Анны в Дубае заканчиваются. Родители продолжают искать любую информацию и готовы проверять каждую версию.
Анна Цомартова (Фото: соцсети А. Цомартовой)
Версия с изнасилованием
Пользователи соцсетей стали все чаще задаваться вопросом – не стала ли девушка жертвой насилия, после которого она забеременела? Возможно, ей стыдно признаться в этом. Или ей запрещают выходить на связь с близкими, угрожая навредить семье или шантажируя разлукой с малышом.
«Никто не бывает грязным от насилия, только насильник. Если дочка беременна, я буду только счастлива. Ребенок будет как бонус моим страданиям, я его с рук не отпущу!» — заявила мамы Ани Цомартовой Диана, комментируя предположения об изнасиловании дочери.
Обращение семьи
Семья пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой обратилась к дочери. После новости о передаче дела в центральный аппарат Следственного комитета они попросили Аню выйти на связь. В телеграм-канале, посвященном поискам спортсменки, они написали следующее сообщение:
«Мы тебя очень любим и никогда не перестанем тебя искать! Если можешь, выйди на связь. Мы поддержим тебя в любом случае! И знай, пока мы живы, мы тебя ждём! А те, кто виноват в твоём исчезновении, клянусь, они пожалеют до седьмого колена».
Появилась надежда на подвижки в деле о пропаже Анны Цомартовой
Прежде мать девушки поделилась радостной новостью о том, что материалы дела были переданы специалистам из центрального аппарата. Новый следователь, взявшийся за поиски дочери, произвел на Диану сильное впечатление. Она уверена, что этот профессионал сможет добиться прогресса в расследовании.
«Я больше ничего не буду говорить. Дальше мы с вами будем делать всё возможное по распространению ориентировок, следователь поставил для себя много задач и ему интересно расследовать. А мы тихо по всем направлениям будем работать», — написала Диана.
Фото: istock/Schmunk
Обстоятельства пропажи Цомартовой
22-летняя Анна Цомартова училась в Ростовском институте МВД и активно занималась спортом. 10 февраля 2024 года, в день своего исчезновения, она отправилась в Дагестан для участия в соревнованиях по тайскому боксу. После того как потерпела первое поражение на ринге, Анна, не предупредив никого, решила прогуляться вдоль побережья Каспийского моря. Вскоре ее родственники начали поиски, к которым позже подключилась полиция, но девушку до сих пор не удалось найти.
Сначала в интернете активно обсуждали версию о возможном самоубийстве, однако родители уверяли, что Анна не могла бы так поступить. Они подчеркивали, что она сильная духом, и поражение на соревнованиях не могло стать причиной для отчаянного шага. Более того, водолазы, обследовавшие акваторию у берега, подтвердили, что тело погибшей уже давно должно было бы всплыть.
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