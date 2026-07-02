20-летнюю хабаровчанку приговорили к 14 годам за госизмену

02 июля 2026, 11:28

Хабаровчанка поджигала объекты транспортной инфраструктуры

Фото: istockphoto/AMilkin

В Хабаровском крае суд вынес приговор 20-летней девушке, признанной виновной в госизмене и диверсионной деятельности. Она проведет 14 лет в колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.