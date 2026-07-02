20-летнюю хабаровчанку приговорили к 14 годам за госизмену
В Хабаровском крае суд вынес приговор 20-летней девушке, признанной виновной в госизмене и диверсионной деятельности. Она проведет 14 лет в колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Следствие и суд установили, что в мае-июне 2025 года подсудимая осуществляла поджоги оборудования на объектах транспорта и связи. Фигурантка также совершала иные противоправные действия.
В ходе расследования обвиняемая полностью признала свою вину. Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
Помимо длительного срока заключения, инстанция назначила ей штраф в размере 50 тысяч рублей. Все незаконно полученные доходы осужденной конфисковали в пользу государства.
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