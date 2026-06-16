В Оренбургской области задержали юношу по делу о госизмене
Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Оренбургской области гражданина России 2008 года рождения. По версии следствия, он передавал военной разведке Украины сведения об объектах критически важной инфраструктуры для возможных ударов беспилотниками. Об этом пишет РИА Новости.
По информации ФСБ, молодой человек инициативно связался через Telegram с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. После этого он начал собирать сведения об инфраструктурных объектах и передавать их украинской стороне.
Сотрудники спецслужбы изъяли у задержанного средства связи. В них, как сообщили в ФСБ, нашли переписку с куратором ГУР МО Украины, она подтверждает его помощь противнику. Следственный отдел УФСБ России по Оренбургской области возбудил уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена». Суд отправил задержанного под стражу.
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