В Оренбургской области задержали юношу по делу о госизмене

16 июня 2026, 09:58

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Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Оренбургской области гражданина России 2008 года рождения. По версии следствия, он передавал военной разведке Украины сведения об объектах критически важной инфраструктуры для возможных ударов беспилотниками. Об этом пишет РИА Новости.