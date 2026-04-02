Обвиняемый в госизмене россиянин заработал три тысячи рублей
В Ивановской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в государственной измене. Как сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре, 55-летнему жителю Кинешмы инкриминируют соответствующую статью.
По версии следствия, с января по март 2025 года он по заданию спецслужб Украины собирал и передавал сведения о продукции одного из предприятий, а также о логистике и производственных мощностях. Материалы направились украинской разведке в ущерб безопасности России. За это фигурант получил три тысячи рублей.
Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.
