Россиянина заподозрили в госизмене и задержали

29 апреля 2026, 13:26

Жителя Нижегородской области заподозрили в госизмене и задержали

В Нижегородской области задержали 25-летнего жителя Кстова по подозрению в государственной измене. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, молодого человека завербовали украинские спецслужбы, и он действовал по их заданию.





Установили, что злоумышленник под видом курьера забирал деньги у обманутых мошенниками россиян, а затем переводил похищенные средства на подконтрольные иностранным кураторам банковские счета. Деньги направлялись на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).



В распоряжении ФСБ оказалось видео, которое задержанный отправлял своим кураторам. Также в ведомстве изучили его переписку с представителями зарубежных спецслужб.





«Я буду работать курьером у мошенников, буду забирать деньги у граждан России и отправлять их на Украину», — говорит на записи мужчина.



