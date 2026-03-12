20 тысяч литров фекалий вылились на шоссе в одной стране
Шоссе в Германии пришлось перекрыть после того, как на проезжую часть вылилось около 20 тысяч литров жидкого навоза. Об этом сообщает Daily Star.
Происшествие случилось на автомагистрали в районе Хоэнлоэ. По данным издания, 21-летний фермер, управлявший трактором с прицепом-цистерной, потерял контроль над техникой. В результате цистерна получила серьезные повреждения, и содержимое разлилось по нескольким полосам движения, захватив также придорожную зеленую зону.
Для ликвидации последствий на место выехали пожарные и специальные службы, а трассу полностью закрыли. Это привело к многокилометровым заторам.
Водитель не пострадал, но ущерб технике оценили примерно в €55 тысяч. Кроме расходов на ремонт, фермеру может грозить разбирательство с природоохранными службами. Есть опасения, что нечистоты могли попасть в расположенную рядом охраняемую водную зону.
