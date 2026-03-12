20 тысяч литров фекалий вылились на шоссе в одной стране

12 марта 2026, 19:54

В ФРГ перекрыли шоссе из-за вылитых на дорогу 20 тысяч литров фекалий

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Шоссе в Германии пришлось перекрыть после того, как на проезжую часть вылилось около 20 тысяч литров жидкого навоза. Об этом сообщает Daily Star.