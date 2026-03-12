Смертельное ДТП с маршруткой произошло в Иркутской области
Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем телеграм-канале.
Смертельная авария произошла вечером 12 марта недалеко от микрорайона Железнодорожников в городе Тулуне. Там столкнулись автобус «ПАЗ» и автомобиль «ВАЗ-2109». Водитель легковушки скончался на месте. Также травмы получили двое детей, им потребовалась медицинская помощь.
В маршрутке находились пассажиры, их количество уточняется. В настоящий момент на месте работают инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа, которые выясняют все причины и обстоятельства ДТП.
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
