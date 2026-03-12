Смертельное ДТП с маршруткой произошло в Иркутской области

12 марта 2026, 18:51

В Тулуне в ДТП с маршруткой и легковушкой погиб водитель, пострадали двое детей

Фото: iStock/z1b

Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем телеграм-канале.