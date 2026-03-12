Достижения.рф

Землетрясение произошло в Турции

В Анкаре зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1
Фото: iStock/Petrovich9

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных сейсмологов.



Эпицентр активности находился в провинции Хаймана, расположенной к югу от турецкой столицы. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 7,74 километра. Подземные толчки ощущались в нескольких районах Анкары.

Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры пока нет. Люди выбегали из домов, но не спешили возвращаться обратно, опасаясь повторных колебаний. Местные власти и экстренные службы продолжают мониторинг обстановки.

Лидия Пономарева

