Землетрясение произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных сейсмологов.
Эпицентр активности находился в провинции Хаймана, расположенной к югу от турецкой столицы. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 7,74 километра. Подземные толчки ощущались в нескольких районах Анкары.
Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры пока нет. Люди выбегали из домов, но не спешили возвращаться обратно, опасаясь повторных колебаний. Местные власти и экстренные службы продолжают мониторинг обстановки.
Ранее сейсмолог рассказала, что всегда необходимо иметь при себе россиянам, проживающим в регионах с частыми землетрясениями.
Читайте также: