Достижения.рф

«Отняли ноги»: Инвалида во Внуково не пустили на рейс

Инвалид Басхаев заявил, что сотрудники авиакомпании отняли его ноги
Фото: istockphoto/Rawpixel

После того как авиакомпания «Победа» отказалась взять на борт инвалидную коляску, инвалиду первой группы Дмитрию Басхаеву пришлось добираться до места лечения в Ульяновске самостоятельно.



«Пятый канал» пишет, что по словам мужчины, из‑за своего заболевания его частично парализовало. Дмитрий утверждает, что заранее оформил все необходимые документы для перевозки коляски, однако в аэропорту оборудование принимать на рейс отказались.

«Фактически, если сказать, то сотрудники авиакомпании у меня отняли, можно сказать, мои ноги», — прокомментировал Басхаев.

В качестве причин ему назвали большой вес коляски — почти 100 килограммов — и наличие установленной батареи. При этом пассажир отметил, что ранее уже летал с этой же коляской и никаких сложностей не возникало. После случившегося он направил жалобу в авиакомпанию, но ответа так и не получил. Также, по его словам, ни работники аэропорта, ни представители перевозчика не предложили ему помощь или альтернативные варианты решения.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0