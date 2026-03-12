«Отняли ноги»: Инвалида во Внуково не пустили на рейс

12 марта 2026, 19:18

Инвалид Басхаев заявил, что сотрудники авиакомпании отняли его ноги

Фото: istockphoto/Rawpixel

После того как авиакомпания «Победа» отказалась взять на борт инвалидную коляску, инвалиду первой группы Дмитрию Басхаеву пришлось добираться до места лечения в Ульяновске самостоятельно.





«Пятый канал» пишет, что по словам мужчины, из‑за своего заболевания его частично парализовало. Дмитрий утверждает, что заранее оформил все необходимые документы для перевозки коляски, однако в аэропорту оборудование принимать на рейс отказались.





«Фактически, если сказать, то сотрудники авиакомпании у меня отняли, можно сказать, мои ноги», — прокомментировал Басхаев.