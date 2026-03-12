«Отняли ноги»: Инвалида во Внуково не пустили на рейс
Инвалид Басхаев заявил, что сотрудники авиакомпании отняли его ноги
После того как авиакомпания «Победа» отказалась взять на борт инвалидную коляску, инвалиду первой группы Дмитрию Басхаеву пришлось добираться до места лечения в Ульяновске самостоятельно.
«Пятый канал» пишет, что по словам мужчины, из‑за своего заболевания его частично парализовало. Дмитрий утверждает, что заранее оформил все необходимые документы для перевозки коляски, однако в аэропорту оборудование принимать на рейс отказались.
«Фактически, если сказать, то сотрудники авиакомпании у меня отняли, можно сказать, мои ноги», — прокомментировал Басхаев.
В качестве причин ему назвали большой вес коляски — почти 100 килограммов — и наличие установленной батареи. При этом пассажир отметил, что ранее уже летал с этой же коляской и никаких сложностей не возникало. После случившегося он направил жалобу в авиакомпанию, но ответа так и не получил. Также, по его словам, ни работники аэропорта, ни представители перевозчика не предложили ему помощь или альтернативные варианты решения.