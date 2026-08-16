200 килограммов золота в слитках нашли у влиятельной секты
В Турции продолжается громкое расследование в отношении религиозной секты «Сулейманджилар». По делу об отмывании денег, фигурантом которого является лидер организации Алихан Куриш, полиция изъяла 200 килограммов золота в слитках. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Драгоценные металлы обнаружили в ходе обыска у брата Куриша. Стоимость изъятого золота оценивается в 1,34 миллиарда турецких лир, что эквивалентно примерно 28 миллионам долларов США. В настоящее время происхождение ценностей остается неизвестным.
По данным телеканала, суд принял решение об аресте 32 из 38 задержанных по делу. Всех их взяли под стражу 13 августа, включая самого лидера секты. Еще шестерым фигурантам избрали меру пресечения в виде судебного контроля.
Ранее глава МВД Турции Мустафа Чифтчи сообщал, что прокуратура Анкары выдала ордера на задержание 43 человек. Часть подозреваемых, объявленных в розыск, в настоящее время находятся за пределами страны. Кроме того, стало известно, что в компаниях, подконтрольных секте, назначили внешних управляющих.
«Сулейманджилар» — одно из самых влиятельных религиозных течений в Турции, основанное в середине XX века. Организация располагает значительными финансовыми активами как внутри страны, так и за рубежом, а также владеет сетью курсов по изучению Корана.
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