200 килограммов золота в слитках нашли у влиятельной секты

16 августа 2026, 16:17

TRT Haber: у секты «Сулейманджилар» изъяли 200 кг золота при обысках в Турции

Фото: istockphoto/JONGHO SHIN

В Турции продолжается громкое расследование в отношении религиозной секты «Сулейманджилар». По делу об отмывании денег, фигурантом которого является лидер организации Алихан Куриш, полиция изъяла 200 килограммов золота в слитках. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.