Сектантка похитила детей у бывшего мужа в Петербурге

12 мая 2026, 21:45

Сектантка похитила детей у бывшего мужа, ее лишили родительских прав

В Санкт-Петербурге суд лишил родительских прав женщину, состоящую в тоталитарной секте «Русская православная церковь — Царская империя». Отец похищенных девочек Александр сообщил, что его бывшая супруга задолжала по алиментам около 600 тысяч рублей.





Как пишут «Известия», старшая дочь, 18-летняя Марина, осталась с матерью под влиянием сектантов. Младшая, 11-летняя Ирина, вернулась к отцу и проходит социализацию с помощью психологов.



По словам Александра, экс-супруга продолжает рассылать сообщения о скором наступлении «конца света» и призывает отказываться от документов. Женщина не явилась на судебное заседание, заявив ранее, что не признает российскую юрисдикцию.



О пропаже двух школьниц стало известно в феврале — сестры ушли в школу и не вернулись. Бабушка рассказала, что мать привела детей в секту более года назад. Адепты этого псевдорелигиозного объединения не признают Конституцию РФ, призывают уничтожать документы и отказываться от медпомощи. Выйдя на связь из дома матери, старшая дочь зачитала заранее заготовленный текст, заявив, что по религиозным убеждениям они с сестрой не пользуются документами и банковскими картами, в отличие от отца, который якобы принуждал их к этому.



