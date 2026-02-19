В Подмосковье нашли мать-сектантку, прятавшую двух дочек из Петербурга
Сотрудники полиции и Следственного комитета в Московской области установили местонахождение женщины, которая вовлекла двух дочерей в деятельность тоталитарной секты и увезла их из дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
На момент визита силовиков в квартире вместе с матерью Анной находились 11-летняя Ирина и 18-летняя Марина. Члены семьи отказывались от какого-либо диалога с правоохранителями. На просьбу прокомментировать ситуацию женщина ответила отказом и прервала разговор.
Родственники разыскивали девочек с 9 февраля. Известно, что 11 числа их заметил прохожий на севере Петербурга в компании незнакомца. На следующий день Ирина и Марина вышли на связь, записав видео вместе с матерью, которая состоит в организации «Царская империя».
Близкие семьи полагают, что на детей оказывается психологическое давление. Отец девочек ранее обращался к специалистам, однако старшая дочь отказывалась идти на контакт с психологом.
