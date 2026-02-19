В Подмосковье нашли мать-сектантку, прятавшую двух дочек из Петербурга

19 февраля 2026, 11:28

В Московской области нашли мать с двумя детьми, увезёнными из Петербурга в секту

Фото: Istock/blinow61

Сотрудники полиции и Следственного комитета в Московской области установили местонахождение женщины, которая вовлекла двух дочерей в деятельность тоталитарной секты и увезла их из дома в Санкт-Петербурге. ​Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».