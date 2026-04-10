Москвичка спасла сестру от родителей-сектантов
В Ульяновской области 33-летняя москвичка Надежда через суд добилась спасения своей десятилетней сестры от родителей-сектантов.
Мать и отец вместе с младшей дочерью летом 2025 года вступили в общину «Царская империя» в деревне Ершовка, сменив имена на «инокиню Флавию» и «отца Григория». По данным «Базы», взрослые объяснили своё решение желанием «спастись от конца света и динозавров».
Старшая дочь забила тревогу, узнав, в каких условиях находится ребёнок. Выяснилось, что девочка не посещала школу, не получала медпомощи, ее лишили общения со сверстниками и она носила чужую одежду не по размеру. Из-за постоянных ритуалов, молитв и постов у пострадавшей нарушился сон и режим питания. Потерпевшая жила за высоким забором, хотя ранее занималась хобби и развивалась по возрасту.
Суд изучил обстоятельства и ограничил родителей в правах на воспитание, передав девочку органам опеки. Это не первый случай — ранее другую участницу «Царской империи» лишили родительских прав за то, что она оставила троих малолетних сыновей ради служения в общине.
Читайте также: