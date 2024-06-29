МЧС: пиротехники взорвали на дне пляжа в акватории Севастополя 4 суббоеприпаса

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Сотрудники МЧС России уничтожили четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что снаряды были обнаружены на глубине до 5 метров. Специалисты продолжают поисковые работы.
На данный момент пиротехники взорвали уже найденные взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа «Учкуевка». Примечательно, что к мероприятиям привлекались сотрудники профильных департаментов местного правительства, медицинских бригад, правоохранительных органов.
Отмечается, что операция прошла в штатном режиме.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.
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На данный момент пиротехники взорвали уже найденные взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа «Учкуевка». Примечательно, что к мероприятиям привлекались сотрудники профильных департаментов местного правительства, медицинских бригад, правоохранительных органов.
Отмечается, что операция прошла в штатном режиме.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.
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Екатерина Коршунова