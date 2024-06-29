Голый неадекватный мужчина избил ногами двух пенсионерок в Севастополе

Фото: iStock/Tero Vesalainen
В Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок на автобусной остановке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В сеть попал ролик с камеры видеонаблюдения, как мужчина без одежды набросился на пожилых женщин. После удара одна пенсионерка упала на асфальт. Другую пострадавшую агрессор повалил на землю и долго бил ногами по телу, пока женщина пыталась сопротивляться.
Согласно информации источника, одну из пострадавших пожилых госпитализировали с переломом ноги. Выяснилось, что после этого инцидента неадекват напал на двоих мужчин на той же остановке. Они сумели дать ему отпор и обратились в правоохранительные органы.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, злоумышленник мог находиться под воздействием наркотических веществ.
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Согласно информации источника, одну из пострадавших пожилых госпитализировали с переломом ноги. Выяснилось, что после этого инцидента неадекват напал на двоих мужчин на той же остановке. Они сумели дать ему отпор и обратились в правоохранительные органы.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, злоумышленник мог находиться под воздействием наркотических веществ.
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Екатерина Коршунова