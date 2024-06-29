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Голый неадекватный мужчина избил ногами двух пенсионерок в Севастополе

Shot: в Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок на остановке
29 июня 2024, 12:11
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок на автобусной остановке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В сеть попал ролик с камеры видеонаблюдения, как мужчина без одежды набросился на пожилых женщин. После удара одна пенсионерка упала на асфальт. Другую пострадавшую агрессор повалил на землю и долго бил ногами по телу, пока женщина пыталась сопротивляться.

Согласно информации источника, одну из пострадавших пожилых госпитализировали с переломом ноги. Выяснилось, что после этого инцидента неадекват напал на двоих мужчин на той же остановке. Они сумели дать ему отпор и обратились в правоохранительные органы.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, злоумышленник мог находиться под воздействием наркотических веществ.

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При пожаре в Балашихе погибли выходцы из Средней Азии
29 июня 2024, 12:20

Фото: МЧС России

В подмосковной Балашихе в результате пожара в жилом доме погибли выходцы из стран Средней Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Пожар произошел в одной из квартир двухэтажного дома в микрорайоне Керамик. Пять человек погибли, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Это были иностранные граждане из Средней Азии», — уточнил источник агентства.
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Губернатор Севастополя рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ с ATACMS
Развожаев: в больницах Севастополя остаются 23 пострадавших при ракетной атаке
29 июня 2024, 11:23

Фото: istock/alekskai52

На утро 29 июня в больницах Севастополя продолжают находиться 23 человека, пострадавших в результате украинского обстрела, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Развожаев отметил, что в московские больницы для лечения были отправлены 12 детей и 10 взрослых из Севастополя. Состояние трех пациентов, включая одного ребенка, оценивается как тяжелое. У двенадцати пациентов средняя тяжесть, у семерых — легкая.

В Москве пострадавших распределили по Боткинской больнице, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Национальному медико-хирургическому центру имени Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другим клиникам.

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#всу
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СК возбудил уголовное дело после гибели людей при пожаре в общежитии в Балашихе
29 июня 2024, 08:29

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело возбуждено после гибели людей во время пожара в общежитии в Балашихе. Об этом говорится в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
Уточняется, что в настоящее время ведомство контролирует установление всех обстоятельств трагедии. Согласно информации источника, на месте происшествия продолжает работу группа из опытных следователей и криминалистов.

Всем пострадавшим от пожара оказывается необходимая помощь.

Напомним, в подмосковной Балашихе загорелось здание общежития. Пожар произошел в здании на Керамической улице. Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Горение было ликвидировано в 0:19. Пять человек погибли.

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#уголовное дело
#балашиха
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МЧС: пиротехники взорвали на дне пляжа в акватории Севастополя 4 суббоеприпаса
29 июня 2024, 07:20

Фото: iStock/DmyTo

Сотрудники МЧС России уничтожили четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что снаряды были обнаружены на глубине до 5 метров. Специалисты продолжают поисковые работы.

На данный момент пиротехники взорвали уже найденные взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа «Учкуевка». Примечательно, что к мероприятиям привлекались сотрудники профильных департаментов местного правительства, медицинских бригад, правоохранительных органов.

Отмечается, что операция прошла в штатном режиме.

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.

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#пво
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Стала известна возможная причина пожара в Балашихе
Жительница загоревшегося в Балашихе общежития сообщила о плохой проводке
29 июня 2024, 03:02

Фото: iStock/maki_shmaki Фото: iStock/maki_shmaki

Жители загоревшегося в Балашихе общежития рассказала о старой электропроводке здания, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в подмосковной Балашихе загорелось здание общежития. По данным издания Baza, пожар произошел в здании на Керамической улице. Оперативные службы сообщили, что три человека спаслись.

Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Горение было ликвидировано в 0:19. Пять человек погибли.

Ранее стало известно о возгорании девятиэтажной гостиницы «Монблан» в Чите.

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#пожар
#балашиха
#московская область
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Житель Одессы «заминировал» офис ДТЭК из-за отключений электроэнергии
Одессит пообещал заминировать здание ДТЭК из-зи отключений электричества
29 июня 2024, 02:17

Фото:iStock

Житель Одессы сообщил правоохранительным органам ложную информацию о минировании предприятий ДТЭК на Украине и пообещал взорвать задние, если в ближайшие 15 минут электроснабжение не возобновится по всему городу. Борцу с отключением электроэнергии в зданиях может грозить до восьми лет лишения свободы, сообщается издание ​«Страна» в Telegram-канале.
«Из здания было эвакуировано 230 человек. Полиция не обнаружила взрывные устройства на месте», – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что поиски мужчины продолжались три недели.

Ранее директор по холдинга по электроэнергии ДТЭК , занимающий пост Дмитрия Сахарук предупредил, что в ближайшие месяцы на Украине будет наблюдаться увеличение времени перебоев в подаче электроэнергии. По его словам, причинами сокращения времени является жаркая погода, ремонтные работы на электростанциях, а также ракетные удары.

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#украина
#электричество
#одесса
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Пять человек погибли в ходе пожара в общежитии в Подмосковье
При пожаре в общежитии в Подмосковье погибли пять человек
29 июня 2024, 02:05

Фото: iStock/grafoto

В подмосковной Балашихе загорелось здание общежития, в результате чего погибли пять человек, сообщает Bazа ​в Telegram-канале,
По информации канала, пожар произошел в здании на Керамической улице. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает о троих спасенных, с ними проводятся реанимационные мероприятия, десять человек эвакуированы.

МЧС по Московской области подтвердило агентству факт возгорания, уточнив, что пожар начался в доме № 16. В 0:19 открытое горение ликвидировали.

Ранее стало известно о крупном пожаре на бывшем пожаре МиГ.

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#пожар
#балашиха
#мчс
#московская область
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Следовавший из России сухогруз сел на мель в Турции
28 июня 2024, 23:42

Фото: iStocj/Dikuch

Грузовое судно, следовавшее из России в Тунис, село на мель возле Стамбула в Мраморном море, передает Генеральное управление Береговой охраны Турции (ГУБО), сообщает РИА Новости.
«Следовавший из России в Тунис 169-метровый сухогруз Lady Ayana с пшеницей на борту сел на мель у района Ешилкей после того, как встал на якорь», – передали в ведомстве.

Отметим, что для эвакуации экипажа судна были отправлены катер и буксир.

В начале мая стало известно, что российскому танкеру«Приморье» удалось обойти американские ограничения с помощью секретной перевалки.

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#церковь
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#нападение
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Под Москвой мигрант захватил квартиру матери бойца СВО
28 июня 2024, 21:16

Фото: iStock/blinow61

В подмосковных Химках мигрант из Армении незаконно занял квартиру матери участника специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».
Женщина сдала квартиру этому мужчине, но вскоре он перестал платить и перестал выходить на связь. Сын женщины не мог вмешаться, так как находился в госпитале.

Только после вмешательства общественников мужчина согласился вернуть долг и освободить жилье.

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