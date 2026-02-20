В Москве мужчину оштрафовали за намаз в здании Нагатинского суда
В Москве суд назначил мужчине штраф в размере трёх тысяч рублей за совершение религиозного обряда в здании суда. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Инцидент произошёл днём 18 февраля в Нагатинском районном суде Москвы. Мужчина находился в здании суда и совершал религиозный обряд, чем нарушил установленные правила поведения. Уточняется, что гражданин совершал намаз.
Служащие потребовали от него прекратить эти действия, однако мужчина не выполнил законное распоряжение. В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила).
Ранее в Нижневартовске вахтовика-мигранта выдворили из России за публичный пятикратный намаз в общежитии.
