В Москве мужчину оштрафовали за намаз в здании Нагатинского суда

20 февраля 2026, 19:13

Суд в Москве оштрафовал мужчину на три тысячи за совершение намаза в здании суда

Фото: Istock/Drazen Zigic

В Москве суд назначил мужчине штраф в размере трёх тысяч рублей за совершение религиозного обряда в здании суда. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.