В горах Сочи туристы с младенцем на руках заблудились во время прогулки

15 сентября 2025, 14:50

В Сочи эвакуировали туристов с грудным ребёнком, заблудившихся у водопадов

Фото: Istock/DmyTo

В Лазаревском районе Сочи спасатели помогли семье с полугодовалым ребёнком. Об этом информирует пресс-служба ЮРПСО МЧС России.