В горах Сочи туристы с младенцем на руках заблудились во время прогулки
В Лазаревском районе Сочи спасатели помогли семье с полугодовалым ребёнком. Об этом информирует пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
Накануне вечером туристы заблудились во время прогулки по водопадам Мамедова ущелья. Они поднялись вверх по каньону реки Куапсе, где не работала телефонная связь. Позже они всё же дозвонились по номеру «112» и попросили о помощи.
Спасатели применили альпинистское снаряжение и эвакуировали семью с шестимесячным малышом. Медики скорой помощи осмотрели туристов и затем отправили их в отель. Семья приехала на курорт из Тульской области.
