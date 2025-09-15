Пожар вспыхнул в квартире на востоке Москвы
Квартира загорелась в многоэтажном доме на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Возгорание произошло на пятом этаже жилого дома в Алымовом переулке. По информации МЧС, из горящей квартиры с помощью автолестницы спасли человека, которого передали медикам.
Пожар ликвидирован, добавили в ведомстве. Обстоятельства происшествия уточняются.
