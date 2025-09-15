Достижения.рф

Пожар вспыхнул в квартире на востоке Москвы

Фото: iStock/Distortion Media

Квартира загорелась в многоэтажном доме на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.



Возгорание произошло на пятом этаже жилого дома в Алымовом переулке. По информации МЧС, из горящей квартиры с помощью автолестницы спасли человека, которого передали медикам.

Пожар ликвидирован, добавили в ведомстве. Обстоятельства происшествия уточняются.

Екатерина Коршунова

