21-летняя модель совершила экстремальный прыжок без страховки и не выжила
Модель в Бразилии прыгнула с ж/д моста без страховки и погибла
В бразильском штате Сан-Паулу расследуют гибель 21-летней модели при прыжке с 40-метрового железнодорожного моста Понте-ду-Эскелето. Трагедия произошла 13 июня. Инструкторы не пристегнули страховочный трос к девушке перед экстремальным спуском, пишет O Globo.
В распоряжении СМИ оказались кадры с места происшествия: на видео видно, как двое мужчин подносят модель в шлеме к краю виадука, удерживая за руки и ноги, и сбрасывают вниз. При этом на платформе отчетливо заметен лежащий страховочный канат.
«Люди, верёвка!» — кричат очевидцы за кадром.
Девушка упала в глубокий овраг под заброшенным мостом и разбилась насмерть. После инцидента полиция задержала троих инструкторов. Двое из них на допросах заявили, что допустили роковую ошибку из-за внезапного «провала в памяти». Следователь Андреа Дантас Леви уточнила, что по правилам роупджампинга спортсменку должны были страховать двумя веревками, однако перед прыжком на ней не завязали ни одной.
«В таком экстремальном виде спорта они обязаны были всё проверить по три раза», — подчеркнула представитель следствия, добавив, что организаторы работали без необходимых разрешений.
Задержанным предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Выясняются все обстоятельства случившегося.