21-летняя модель совершила экстремальный прыжок без страховки и не выжила

16 июня 2026, 12:02

Модель в Бразилии прыгнула с ж/д моста без страховки и погибла

Фото: istockphoto/mirror-images

В бразильском штате Сан-Паулу расследуют гибель 21-летней модели при прыжке с 40-метрового железнодорожного моста Понте-ду-Эскелето. Трагедия произошла 13 июня. Инструкторы не пристегнули страховочный трос к девушке перед экстремальным спуском, пишет O Globo.





В распоряжении СМИ оказались кадры с места происшествия: на видео видно, как двое мужчин подносят модель в шлеме к краю виадука, удерживая за руки и ноги, и сбрасывают вниз. При этом на платформе отчетливо заметен лежащий страховочный канат.





«Люди, верёвка!» — кричат очевидцы за кадром.

«В таком экстремальном виде спорта они обязаны были всё проверить по три раза», — подчеркнула представитель следствия, добавив, что организаторы работали без необходимых разрешений.