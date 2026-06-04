Женщина высунулась из машины на ходу и погибла
В префектуре Гифу (Япония) трагически погибла 21-летняя молодая мать Кокоро Мацуи. Инцидент произошел 28 мая в поселке Касамацу.
По данным портала Mothership, женщина находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля и высунулась из окна на ходу. В этот момент машина приближалась к тоннелю под железнодорожными путями — Мацуи ударилась головой и верхней частью тела о стену сооружения.
Пострадавшую обнаружили на парковке. Ее госпитализировали, врачи в течение девяти часов боролись за жизнь, но спасти пациентку не удалось. За рулем автомобиля находился 21-летний знакомый Мацуи, на заднем сиденье — ее маленький сын, который не пострадал.
Водителя задержали. Полиция подозревает его в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия выясняются.
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