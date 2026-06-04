Женщина высунулась из машины на ходу и погибла

04 июня 2026, 14:04

21-летняя мать погибла в Японии, высунувшись из автомобиля на ходу

Фото: istockphoto/bee32

В префектуре Гифу (Япония) трагически погибла 21-летняя молодая мать Кокоро Мацуи. Инцидент произошел 28 мая в поселке Касамацу.