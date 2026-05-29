В Татарстане школьница влетела в стобл на питбайке и погибла, её пассажир пострадал

Вечером 29 мая в Бугульминском районе при падении с питбайка погибла юная мотоциклистка. Об этом сообщили в канале «Прокуратура Республики Татарстан» на платформе MAX.



Авария случилась в селе Старое Исаково. По предварительной информации, несовершеннолетняя девочка не справилась с управлением и на скорости врезалась в столб освещения. От полученных травм она скончалась на месте. Вместе с ней на мотоцикле находился мальчик-пассажир — установлено, что он на год младше погибшей школьницы. Ребёнка экстренно доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

На место выехал Бугульминский городской прокурор с целью установить все детали случившегося. Ведомство организовало процессуальную проверку и взяло её ход на контроль.

Мария Моисеева

