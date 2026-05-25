В Иркутской области во время фотосессии на краю скалы погибла 24-летняя девушка
В Иркутской области во время фотосессии на краю скалы погибла 24-летняя студентка. Как сообщает Telegram-канал Baza, трагедия произошла на Белых скалах в Усольском районе.
Россиянка забралась на скалы и встала на узкий выступ на большой высоте — около 100 метров над землёй. Она начала позировать для фотографий. Когда девушка закончила съёмку и попыталась спуститься, грунт под её ногами обвалился. Студентка сорвалась вниз.
Прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу, однако по пути, в машине скорой помощи, она скончалась. Следственное управление СК по Иркутской области начало проверку по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
