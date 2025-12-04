22-летняя девушка впала в кому после 10 месяцев приёма таблеток для похудения
22-летняя девушка в Таиланде потеряла сознание на рабочем месте после длительного приёма таблеток для похудения. Инцидент произошёл вечером 3 декабря в провинции Трат. Об этом сообщает The Thaiger.
Потерпевшую в критическом состоянии доставили в больницу, где ей более часа проводили реанимацию и подключили к ИВЛ. Она около десяти месяцев принимала таблетки для похудения, заказанные на популярной онлайн-платформе.
По словам парня пациентки, она жаловалась на головокружение уже за два дня до обморока, но не прекратила приём препарата. Её вес на тот момент составлял примерно 36 килограммов. Родственница отмечает, что ранее серьёзных проблем со здоровьем у девушки не было, но в последнее время та чувствовала усталость, головокружение и теряла аппетит.
Анализ выявил в таблетках запрещённый в Таиланде сибутрамин — вещество, опасное для сердца и психики. Врачи продолжают наблюдать за пациенткой.
