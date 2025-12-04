22-летняя девушка впала в кому после 10 месяцев приёма таблеток для похудения

04 декабря 2025, 21:38

В Таиланде девушка потеряла сознание на работе из-за таблеток для похудения

Фото: Istock/monticelllo

22-летняя девушка в Таиланде потеряла сознание на рабочем месте после длительного приёма таблеток для похудения. Инцидент произошёл вечером 3 декабря в провинции Трат. Об этом сообщает The Thaiger.