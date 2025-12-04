Россиянин из ревности избил кочергой приятеля после застолья и ушёл спать
В Улаганском районе Республики Алтай конфликт между двумя местными жителями привёл к возбуждению уголовного дела. По информации УМВД региона, причиной разбирательства стала драка.
В больницу доставили 49-летнего мужчину с переломом ключицы. Медики проинформировали полицию. Как установили правоохранители, накануне пострадавший, его сожительница и 51-летний знакомый распивали спиртное. После застолья все разошлись спать. Затем 49-летний мужчина начал ревновать женщину к своему приятелю.
Между мужчинами произошла ссора. Гость взял кочергу и несколько раз ударил оппонента, после чего ушёл спать. Утром пострадавший обнаружил кровь и обратился к брату. Тот вызвал скорую помощь.
Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести. Обвиняемому ранее уже предъявляли судимость. Санкция статьи предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы.
