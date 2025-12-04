В больнице Тверской области санитарка обокрала старушку-пациентку, впавшую в кому
Прокуратура Андреапольского района Тверской области передала в суд уголовное дело. Его материалы касаются 37-летней местной жительницы. Ей предъявили обвинение в краже денег с банковского счёта. Соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.
Как установило следствие, инцидент произошёл в ноябре 2025 года. Обвиняемая работала санитаркой в центральной районной больнице. Она обнаружила в палате мобильный телефон пожилой пациентки, которая находилась без сознания. Женщина вошла в банковское приложение и перевела себе 4,5 тысячи рублей со счёта пострадавшей.
Родственники пациентки обнаружили пропажу средств и сообщили об этом. Правоохранители быстро установили личность подозреваемой. Следствие возбудило уголовное дело и завершило расследование. Материалы теперь поступили в суд.
