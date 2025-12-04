87-летний инвалид почти сутки пролежал в туалете, застряв головой между трубами
Пожилой мужчина из Сингапура поскользнулся в туалете и застрял между трубами. В таком положении он провёл почти сутки. Об этом информирует портал Zaobao.
В течение 18 часов пенсионер, имеющий инвалидность, находился в заточении. Тревогу поднял его друг, у которого был запасной ключ от квартиры. Не обнаружив мужчину в комнатах, он заглянул в туалет и увидел пострадавшего. Тот находился в полубессознательном состоянии, у него кровоточило ухо.
Друг смог освободить сингапурца и вызвал скорую помощь. Медики доставили пожилого человека в больницу Чанги, где врачи оказали ему необходимую помощь. Сейчас жизни мужчины ничто не угрожает.
Ранее в Москве мужчина застрял в унитазе в собственной квартире.
