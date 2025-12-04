87-летний инвалид почти сутки пролежал в туалете, застряв головой между трубами

04 декабря 2025, 21:23

В Сингапуре пенсионер застрял головой между трубами в туалете

Фото: Istock/Sergey Dogadin

Пожилой мужчина из Сингапура поскользнулся в туалете и застрял между трубами. В таком положении он провёл почти сутки. Об этом информирует портал Zaobao.