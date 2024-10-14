22-летняя россиянка использовала мухоморы в качестве снотворного и поплатилась

Фото: iStock/Igor Klyakhin
Жительница Красноярска использовала мухоморы в качестве снотворного и поплатилась. Об этом сообщает портал Ngs24.ru.
Девушка не стала раскрывать, где ей удалось достать ядовитые грибы. Врачи оказали пострадавшей всю необходимую помощь.
По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.
Ранее сообщалось, что в Москве после отравления мухоморами госпитализировали девятнадцатилетнего молодого человека с фамилией Мухоморов. Пострадавшего доставили в реанимацию НИИ Склифосовского. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
До этого 31-летняя девушка купила на российском маркетплейсе сушеные мухоморы. После этого ее госпитализировали с сильным отправлением.
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По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.
Ранее сообщалось, что в Москве после отравления мухоморами госпитализировали девятнадцатилетнего молодого человека с фамилией Мухоморов. Пострадавшего доставили в реанимацию НИИ Склифосовского. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
До этого 31-летняя девушка купила на российском маркетплейсе сушеные мухоморы. После этого ее госпитализировали с сильным отправлением.
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Екатерина Коршунова