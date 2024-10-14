В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства 16-летнего подростка

В Красноярске суд приговорил 64-летнюю пенсионерку к 15 годам колонии общего режима за организацию убийства Нины Кузьминой, известной в прошлом свахи и предпринимательницы, которая была её подругой. Об этом информирует прокуратура Красноярского края.