В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства 16-летнего подростка

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Убийство подростка в казахстанском Талгаре вынудило власти вывести на улицы города патрули Национальной гвардии. Об этом сообщает агентство «Казинформ».
У одного из продуктовых магазинов произошла групповая драка с применением холодного и огнестрельного оружия. В результате был убит шестнадцатилетний подросток, два человека были тяжело ранены.
Правоохранители арестовали семерых участников потасовки, однако спустя некоторое время дом родственников погибшего подожгли. По делу о поджоге дома изъяты все улики для проведения экспертиз.
Семье убитого подростка обеспечили охрану. Генпрокурор Казахстана взял под контроль расследование уголовного дела.
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Правоохранители арестовали семерых участников потасовки, однако спустя некоторое время дом родственников погибшего подожгли. По делу о поджоге дома изъяты все улики для проведения экспертиз.
Семье убитого подростка обеспечили охрану. Генпрокурор Казахстана взял под контроль расследование уголовного дела.
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Екатерина Коршунова